En riskli bina Dr. Küçük Endüstri Meslek Lisesi

İnşaat Mühendisleri Odası, 200’e yakın okulda bilimsel tespitler yaptı. Rapora göre en riskli bina Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi olurken, ikinci sırada Lefke İstiklal İlkokulu, üçüncü sırada ise DAÜ İletişim Fakültesi’nin binası yer aldı. En sağlam okul ise Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji oldu

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO)kamuya ait hastaneler ve okullarla ilgili hazırladığı “Deprem Risk Raporu” ortaya çıktı.

İMO’nun hazırladığı rapora göre en riskli bina Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi olurken, ikinci sırada Lefke İstiklal İlkokulu, üçüncü sırada ise DAÜ İletişim Fakültesi’nin binası yer alıyor.

En sağlam okul ise Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji…

İnşaat Mühendisleri Odası’na bağlı 150 üye, ülke genelinde 835 devlete ait binayı tarayarak olası bir deprem sırasında yıkılma durumuna göre risk sıralaması yaptı. Taranan binalar, devler okulları ve hastaneleri kapsıyor

Risk sıralamasına göre depremde yıkılma riski en fazla olan okul Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi olurken, bunu Lefke İstiklal İlkokulu ve DAÜ İletişim Fakültesi takip etti.

Lefkoşa Arabahmet İlkokulu risk sıralamasında 5’inci sırada yer alırken sırasıyla Karakol İlkokulu’nun her iki dersliği, Lefke İstiklal İlkokulu, Namık Kemal Lisesi, Şehit Tuncer İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Alaniçi İlkokulu risk sıralamasında ilk 13 sırada ter aldı.

Devlet Hastanelerinde ise risk sıralamasında Cengiz Topel Hastanesi Polikliniği, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Atık, Hemodiyaliz Arıtma ve Ayaktan Tanı Merkezi risk sıralamasında ön sıralarda yer alırken, bunu Gazimağusa Devlet Hastanesi takip etti.

Rapora göre, ülke genelinde neredeyse tüm devlet okullarının ve hastanelerinin mutlaka bir onarımdan geçmesi tespit edilen bölümün yıkılması ya da yeniden yapılması gerektiği ortaya çıktı.

