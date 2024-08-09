En pis plajlar Girne’de

KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi süreci tamamlandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi'nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağının” henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.

Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.

Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.

EN KİRLİ DENİZ SUYU OLAN PLAJLAR GİRNE’DE

KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin ilk analiz sonuçlarına göre en kirli deniz suyu olan plajlar Girne bölgesindeki plajlar olduğu görülüyor.

İlk analiz sonuçlarına göre Girne’deki en kirli plaj Les Ambassadeurs Hotel Plajı olurken, Camelot Plajı, Lords Palace Hotel Plajı, Rocks Otel Plajı Ecoli seviyesi olarak normal değerlerin üzerinde olan plajlar oldu. Öte yandan enterekok bakteri sayısı ölçümlerinde ise Rocks ve Lords Palace Otel plajları en yüksek değerlere sahip plajlar oldu. İskele’deki Mackenzi Bay plajı da deniz suyu kirli plajlar arasında yer aldı.

Değerlendirme sonuçları ve parametreleri ekte:

Bunlara ek olarak yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında analiz sonucu Dairemizin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerimizden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir: