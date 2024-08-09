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En pis plajlar Girne’de

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KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi süreci tamamlandı

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En pis plajlar Girne’de
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi'nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağının” henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.

Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.

Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.

EN KİRLİ DENİZ SUYU OLAN PLAJLAR GİRNE’DE

KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin ilk analiz sonuçlarına göre en kirli deniz suyu olan plajlar Girne bölgesindeki plajlar olduğu görülüyor.

İlk analiz sonuçlarına göre Girne’deki en kirli plaj Les Ambassadeurs Hotel Plajı olurken, Camelot Plajı, Lords Palace Hotel Plajı, Rocks Otel Plajı Ecoli seviyesi olarak normal değerlerin üzerinde olan plajlar oldu. Öte yandan enterekok bakteri sayısı ölçümlerinde ise Rocks ve Lords Palace Otel plajları en yüksek değerlere sahip plajlar oldu. İskele’deki Mackenzi Bay plajı da deniz suyu kirli plajlar arasında yer aldı.

Değerlendirme sonuçları ve parametreleri ekte:

Bunlara ek olarak yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında analiz sonucu Dairemizin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerimizden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir:

Sıra No.

Plaj Adı

Bölge

E.coli (sayı/100 ml)

Enterekok (sayı/100ml)

1

ACAPULCO HOTEL PLAJI

GİRNE

0

0

2

ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE

GİRNE

0

0

3

CHAMADA HOTEL BEACH

GİRNE

9

0

4

DİANA BEACH

GİRNE

4

0

5

ESENTEPE HALK PLAJI

GİRNE

0

0

6

ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE

GİRNE

0

0

7

KORİNEUM GOLF CLUB

GİRNE

0

0

8

SHAYNA BEACH ÇATALKÖY

GİRNE

0

0

9

ESCAPE BEACH ALSANCAK

GİRNE

0

0

10

KARŞIYAKA HALK PLAJI

GİRNE

4

10

11

MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA

GİRNE

0

0

12

MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK

GİRNE

0

50

13

MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI

GİRNE

0

10

14

SARDUNYA BEACH

GİRNE

15

40

15

ALTINKOY

GİRNE

0

10

16

CAMELOT BEACH ALSANCAK

GİRNE

240

10

17

KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI

GİRNE

0

10

18

KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI

GİRNE

23

0

19

KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU

GİRNE

0

0

20

MARE MONTE PLAJI ALSANCAK

GİRNE

43

30

21

MERİT PARK HOTEL PLAJI

GİRNE

0

40

22

TOP-SET BEACH

GİRNE

43

30

23

CRATOS HOTEL

GİRNE

93

0

24

KARAKUM HALK PLAJI

GİRNE

4

0

25

OSCAR HOTEL PLAJI

GİRNE

93

160

26

DOME HOTEL PLAJI

GİRNE

9

0

27

AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA

GİRNE

0

0

28

GÜZELYALI HALK PLAJI

GİRNE

0

0

29

L.A HOTEL PLAJI LAPTA

GİRNE

0

0

30

LAPETHOS HOTEL PLAJI

GİRNE

4

0

31

SUNA’S BEACH

GİRNE

0

10

32

ADA BEACH HOTEL ALSANCAK

GİRNE

0

0

33

DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK

GİRNE

93

0

34

LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU

GİRNE

460

0

35

ROCKS HOTEL PLAJI

GİRNE

150

200

36

VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF

GİRNE

15

60

37

VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF

GİRNE

9

0

38

LORDS PALACE HOTEL PLAJI

GİRNE

210

200

39

AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

40

ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

41

ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

42

KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

43

MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

44

TSK ASKERİ PLAJI

LEFKE

9

0

45

YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

7

0

46

YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

47

LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

0

0

48

NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

0

0

49

MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

9

0

50

KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI

BAFRA

7

0

51

THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI

BAFRA

0

0

52

SEA BİRD PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

53

ALTINKUMSAL HALK PLAJI

DİPKARPAZ

0

10

54

LİVANA HOTEL PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

55

BLUE SEA HOTEL PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

56

AYFİLON BELEDİYE PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

57

KARPAZ GATE MARİNA PLAJI

ERENKÖY

0

0

58

CLUB Dİ MARE HOTEL

ERENKÖY

0

0

59

YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI

ERENKÖY

0

0

60

CONCORDE HOTEL PLAJI

BAFRA

0

0

61

KUMYALI HALK PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

9

0

62

YEDİKONUK HALK PLAJI

YEDİKONUK

4

0

63

KAPLICA HOTEL PLAJI

KAPLICA

0

0

64

TATLISU BELEDİYESİ ZAMBAK TATİL KÖYÜ

TATLISU

0

0

65

ARDIÇ AĞACI TATİL KÖYÜ PLAJI

TATLISU

0

0

66

DERİNYA DENİZ EVİ PLAJI

MAĞUSA

4

40

67

KAPALI MARAŞ HALK PLAJI

MAĞUSA

23

0

68

ARKIN PALM BEACH HOTEL PLAJI

MAĞUSA

0

0

69

GLAPSİDES PLAJI

MAĞUSA

15

50

70

GÜVEN ORDU EVİ PLAJI

MAĞUSA

0

0

71

DAÜ BEACH CLUB PLAJI

MAĞUSA

9

0

72

SİLVER BEACH PLAJI

MAĞUSA

15

10

73

SALAMİS BAY CONTİ HOTEL PLAJI

İSKELE

43

10

74

MİMOZA HOTEL PLAJI

İSKELE

0

0

75

KOCAREİS PLAJI

İSKELE

4

0

76

YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI

MAĞUSA

0

0

77

BEDİS PLAJI

İSKELE

4

10

78

LUSH PLAJI

İSKELE

0

0

79

PERA MAKENZİE PLAJI

İSKELE

0

0

80

İSKELE HALK PLAJI

İSKELE

0

0

81

LONG BEACH PLAJI

İSKELE

0

0

82

MACKENZİ BAY PLAJI

İSKELE

0

0

83

THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI

İSKELE

0

0

84

MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI

İSKELE

0

0

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