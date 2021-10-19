En pahalı ehliyet KKTC’de

KKTC, trafik yol güvenliğinde sınıfta kalırken, ehliyet ve seyrüsefer vergileri bakımından dünyanın en pahalı ülkesi konumunda

Ehliyet harçlarına servet harcıyoruz



Dünyada birçok ülkede, ehliyet 18 yaşında tek seferlik verilirken, KKTC’de kademeli olarak, 2 yıl ile 10 yıl arasında ehliyet veriliyor. Bununla birlikte 5 yıllık ehliyete 884,50 TL, 10 yıllık bir ehliyete ise 1470 TL ödeniyor

Benzini, enerjisi, elektronik cihazları derken, dünya nimetlerinin hep en pahalısını kullanmaya alıştık. Bu listeye sürüş ehliyetimiz de dâhil oldu.

Ülkelerin Gayrı Safi Milli Hasılası’na bakıldığı zamanen düşük gelir bizde olmasına karşın en yüksek harcı bizim ödememiz yadırganıyor.

KKTC’de trafik güvenliği ve yol alt yapısı en çok eleştirilen konuların başında gelirken, bu alanda kullanılması gereken ehliyet harçlarına da vatandaşlar adeta bir servet ödüyor.

Gayrisafi Milli Hasıla’nın (GSMH) KKTC’den kat be kat fazla olduğu ülkelerde dahi, ehliyete bu denli yüksek oranda vergi ödenmiyor. Üstelik, birçok ülkede, ehliyet 18 yaşında tek seferlik verilirken, KKTC’de kademeli olarak, 2 yıl ile 10 yıl arasında ehliyet veriliyor.

10 YILLIK EHLİYET 1470 TL

Ülkemizde sürüş ehliyeti almak ateş pahası! Bir öğrenci ehliyeti bile 430 TL’ye mal oluyor. Güney Kıbrıs’taki uygulamada ise 65 yaşına kadar 420 TL ödeyerek (40 Euro) ehliyet alınabiliyor. 65 yaşından sonra ise ücretsiz. Türkiye’de ise ehliyet yenilemek isteyenler 15 TL ödüyor.

Vatandaşlar, ülkemizde birçok yasaları Avrupa Birliği’ne uyumlaştıran hükümetlerin bu konuda da neden adım atamadığını merak ediyor.

5 yıllık bir ehliyet 26 yıl önce 2.5 TL’ye alınırken bugün yüzde 35 bin 700 daha pahalı olarak 884,50 TL’ye alınabiliyor.

10 yıllık ehliyetlerin verilmeye başlandığı 2002 yılında 170 TL’ye çıkartılabilirken bugün yüzde 764.7 artışla bin 470 TL’ye yükseldi.

İlk kez ehliyet alacak olanların girdiği sürüş sınavı 430 TL, iki yıllık ehliyet 429.90 TL, 3 yıllık ehliyet 574.70 TL, beş yıllık ehliyet 884.50 TL ve 10 yıllık da bin 470 TL’ye mal oluyor.

SÜRÜŞ SINAV HARÇLARI 27 YILDA YÜZDE 39 BİN 266 ZAMLANDI

Motorlu araç sürüş sınav harçları da el yakıyor. 1995 yılında 1.5 TL olan sınav harcı 2002’de 70, 2014’de 270, 2015’de 287 ve 2021’de 595 TL oldu. Harçlara son 27 yılda yüzde 39 bin 266 zam yapıldı.

Sürüş ehliyeti almak için heyecan yaşayan birçok vatandaş, daha sonra da ehliyetlerini yenilemek için “iki kez” düşünmek zorunda kalıyor.

Araç ve ehliyet sayısı her geçen gün artıyor

Resmi nüfusun yaklaşık 400 bin olduğu ülkemizde, yürüyen kayıtlı araç sayısı 347 bin 322’ye ulaştı. KKTC genelinde yaklaşık 240 binin üzerinde sürüş ehliyetli vatandaş yaşam sürüyor.

MALİYE’NİN KASASINA GİDİYOR

Bugünkü fiyatlara göre yaklaşık 240 bin kişi sürüş ehliyetli vatandaşın tümü yalnızca iki yıllık ehliyet almak isterse, devlet kasasına 103 milyon 152 bin, üç yıllık isterse 137 milyon 928 bin TL, beş yıllık 212 milyon 280 bin TL.

Bütün ehliyet sahipleri 10 yıllık sürüş ehliyeti alması durumunda ise devlet hazinesine 352 milyon 800 bin Türk Lirası para akışı olacak.

