En pahalı bizim pasaport

5 yıllık KKTC pasaportu, 495 TL, Dünyanın birçok ülkesinde vizesiz kullanılabilen ve dünyanın en güçlü pasaportları arasında bulunan 10 yıllık Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ise 414 TL (45 Euro)



Beş yıllık KKTC pasaportu çıkarabilmek için, 10 yıllık ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportuna ödediğiniz paradan daha fazlasını ödemek zorundasınız…

5 yıllık KKTC pasaportu çıkarmanın ücreti 440 TL… 10 yıllık Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun ücreti ise 414 TL (45 Euro). İlk kez çıkarılan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ilk olarak iki yıllık çıkarılıyor. Ardından bu sürenin dolmasıyla 10’a çıkarılıyor. Fiyatı ise sadece 414 TL (45 Euro). KKTC’de geçmişteki 10 yıllık pasaport uygulaması ise kaldırılmış durumda.

Gıynık Gazetesi’nin yaptığı araştırma, ülkemizin pasaport ücretlerinde Güney Kıbrıs’a göre çok daha pahalı olduğunu ortaya çıkardı.

İlk kez KKTC pasaportu çıkarmak için İçişleri Bakanlığı’na giden bir vatandaş 5 yıl için 495 TL para ödemek zorunda kalırken, 10 yıl süreli Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu için talep edilen ücret 414 TL.

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu çıkarmak isteyen vatandaşlara geçici olması kaydıyla 2 yıllık pasaport verilip süresi dolmasının ardından 10 yıllık pasaport veriliyor.

KKTC’de ise en fazla 5 yıllık süresi olan pasaportlarda uzatma kaldırılmış ve biyometrik pasaporta geçilmiş durumda. Ülkemizde pasaportlarının süresi dolanlara da uzatma yapılmıyor ve yeni biyometrik pasaport çıkarılıyor. 10 yıllık pasaport uygulaması kaldırılan KKTC’de yeni biyometrik pasaportların ücreti 495 TL.

BİZİMKİSİ HER ÜLKEDE GEÇMİYOR AMA DAHA PAHALI

Buna göre 5 yıllık bir KKTC pasaportunun fiyatı 495 TL’ye gelirken, 10 yıllık Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun fiyatı ise 410 TL (45 Euro) oluyor.

KKTC pasaportu, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportundan 81 TL daha pahalı. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu birçok ülkeye vizesiz girebilme olanağı sağlıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun dünyanın en güçlü pasaportları arasında bulunduğu, çünkü yapılan ölçümlere göre, vize alınması gerekliliği olmadan diğer ülkeler tarafından kabul edilebilirlik konusunda, Kıbrıs pasaportunun 15’nci sırada olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun, eldeki verilere göre, 173 ülke tarafından vize olmadan kabul ediliyor. “Henley Passport Index” tarafından yapılan ölçümlere göre, 2020 yılıyla ilgili olarak dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip olan ülkeler ise Japonya ve Singapur.

