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En kârlı çıkan sektör bankacılık

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Ekonomist Mehmet Saydam, pandemi sürecinden en kârlı çıkan sektörün bankacılık sektörü olduğuna işaret etti

En kârlı çıkan sektör bankacılık
 
 
 
Ekonomist Mehmet Saydam, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, pandemi dolayısıyla özel sektörün iflas eşiğinde olduğunu belirterek, “Merkez Bankası ve hükümet işbirliği yapıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası sadece genel bütçeye çalışıyor” dedi
Saydam, pandemi sürecinden en kârlı çıkan sektörün bankacılık sektörü olduğuna işaret ederek, hükümetin özel sektörü görmezden geldiğinin altını çizdi.
Saydam, “Faiz ötelemesi yaptığını söyleyen hükümet, bankaların kârına ortak olmuş ve üç ayda bir kurumlar vergisi alarak elde edilen kârı bütçeye aktarmıştır” diyerek Merkez Bankası’nın kâr oranını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Saydam, “Halkın cebindeki para bankalara kâr, devlet bütçesine artı, kamu çalışanlarına kesinti iadesi olarak ödenmiştir” dedi.
 
 
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