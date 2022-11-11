En fazla yağmur Zafer Burnu'na düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 30 kg ile Zaferburnu’nda kaydedildiğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi'nin 24 saatlik yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre Zaferburnu’nu metrekareye 10 kg ile Akıncılar, 8 kg ile Esentepe ve 5 kg ile Ercan takip etti.
Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0.1 ile 4 kg arasında yağış kaydedildi.
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