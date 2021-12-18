En fazla yağmur Yeşilırmak'a düştü

Meteoroloji Dairesi, Yeşilırmak bölgesinde metrekareye 51 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 51 Kg/M², Koruçam, Çamlıbel 35 Kg/M², Akdeniz 32 Kg/M², Selvilitepe 28 Kg/M², Kalkanlı 23 Kg/M², Karaoğlanoğlu, Tatlısu 22 Kg/M², Güzelyurt, Kozanköy 21 Kg/M², Girne 20 Kg/M², Zümrütköy 16 Kg/M², Boğaz 15 Kg/M², diğer yörelerde ise 0,2 İle 14 Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”