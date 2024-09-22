En fazla yağmur YDÜ bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 36 kilogram ile YDÜ’de ölçüldüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 8.00 itibarıyla yapılan ölçümlere göre, YDÜ’yü metrekareye 32 kg ile Gönyeli, 31 kg ile Çayırova ve 29 kg ile Beylerbeyi takip etti.

Ziyamet’de metrekareye 28 kg, Taşkent'te ise 27 kg yağış kaydedildi.

Yağmur alan diğer yerlerdeki yağış miktarları ise şöyle:

"Lefkoşa ve Zafer Burnu 25 kg/m², Boğaz 22 kg/m², Girne 15 kg/m², Esentepe 13 kg/m², Mehmetçik ve Kırıkkale 12 kg/m², Mağusa 11 kg/m²"

