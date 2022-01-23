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En fazla yağış yine Zafer Burnu'na düştü

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En fazla yağış yine Zafer Burnu'na düştü
Ülkede dünden bu sabaha en çok yağışın 32 kg ile Zafer Burnu’na düştüğü açıklandı.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 22 Ocak 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar kaydedilen yağışı yörelere göre dağılımı şöyle:
“Zafer Burnu 32 kg/m²; Gazimağusa 18 kg/m²; Alevkaya, Esentepe 11 kg/m²; Karaoğlanoğlu, Alayköy 10 kg/m²; Girne, Lefkoşa 9 kg/m²; Lefke, Değirmenlik, Boğaz, Türkeli 8 kg/m²”
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