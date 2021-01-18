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En fazla yağış Yeşilırmak'ta kaydedildi

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 10 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

En fazla yağış Yeşilırmak'ta kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Yeşilırmak 10 kg/m², Kalkanlı 9 kg/m², Türkeli 8 kg/m², Boğaz, Güzelyurt 7 kg/m², Çamlıbel 6 kg/m²,  Selvilitepe, Mallıdağ 5 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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