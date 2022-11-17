En fazla yağış Yenierenköy’e düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 11 kg ile Yenierenköy’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yenierenköy 11 kg/m², Sipahi 7 kg/m², Dipkarpaz , Akdeniz 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

