En fazla yağış Lefkoşa'ya

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülke genelinde kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.
Buna göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış metrekareye 3 kilogram ile Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi.
Alayköy ve Girne’de metrekareye 2 kilogram; İskele, Esentepe, Ercan, Beylerbeyi, Selvilitepe, Boğaz, Vadili, Yakındoğu Ünv., Değirmenlik ve Kalkanlı’da ise metrekareye 1 kilogram yağış kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.