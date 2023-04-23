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En fazla yağış Kozanköy'e düştü

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En fazla yağış Kozanköy'e düştü
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Kozanköy’de metrekareye 4 kg yağış kaydedildi.  
Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, son 24 saatte Kozanköy’de 4 kg/m², Alsancak’ta 2  kg/m², Çamlıbel ve Selvilitepe’de 1 kg/m² yağış kaydedildi.
 
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