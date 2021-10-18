En fazla yağış Kozanköy'de

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış Kozanköy’e düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Kozanköy’de 4, Yenierenköy, Selvilitepe, Kaleburnu ve Çamlıbel’de 1 kilogram olarak ölçüldü. Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.