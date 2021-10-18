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En fazla yağış Kozanköy'de

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış Kozanköy’e düştü.

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En fazla yağış Kozanköy'de
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Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Kozanköy’de 4, Yenierenköy, Selvilitepe, Kaleburnu ve Çamlıbel’de 1 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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