EN FAZLA YAĞIŞ KIRIKKALE’YE DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece en fazla yağışın, metrekareye 18 Kg ile Kırıkkale’ye düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, Kırıkkale’yi izleyen bölgeler ve yağış miktarları şöyle: “Gazimağusa 13 kg/m2, Ziyamet 5 kg/m2, İskele ve Mehmetcik 4 kg/m2, Sipahi 3 kg/m2.” Yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m2 arası yağış kaydedildi.