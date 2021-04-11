En fazla yağış Kantara'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 21 kilogramla Kantara’da kaydedildiğini açıkladı.
Dairenin açıklamasına göre, dün 08.00’den bugün 08.00’e kadar gerçekleşen yağış oranları şu şekilde:
“Kantara, 21 kg, Kozanköy 17 kg, Boğaz ve Taşkent 13 kg, Değirmenlik 11 kg, Lefke ve Zümrütköy 10 kg, Yenierenköy, Yeşilırmak, Türkeli ve Kalkanlı 9 kg, Alevkayası, Akdeniz, Girne, Selvilitepe ve Gemikonağı 8 kg, Güzelyurt, Lefkoşa, Çayırova 7 kg, Alsancak, Taşpınar, Çamlıbel, Ziyamet, Kaleburnu ve Serdarlı 6 kg, Zaferburnu, Akıncılar, Devlet Üretme Çiftliği 5 kg”
Yağış alan diğer yörelerde kaydedilen miktar 0,1 ile 4 kilogram arasında değişiyor.
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