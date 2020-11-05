En fazla yağış Girne'ye

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 52 kg ile Girne’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Girne 52 kg/m²; Zafer Burnu 44 kg/m²; Karaoğlanoğlu 42 kg/m²; Kalkanlı 38 kg/m², Yeşilırmak, Alsancak 34 kg/m², Güzelyurt 28 kg/m², Gemikonağı, Zümrütköy 25 kg/m², Akdeniz, Gaziveren 23 kg/m², Çamlıbel, Tatlısu 22 kg/m², Türkeli, Dipkarpaz 20 kg/m², Esentepe, Lefke 19 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 16 kg/m² arası yağış kaydedildi.