En fazla yağış DÜÇ bölgesinde kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar, Kırıkkale 29 Kg/M², Selvilitepe 26 Kg/M², Ercan 22 Kg/M², Koruçam 21 Kg/M², Kozanköy 19 Kg/M², Türkeli 18 Kg/M², Beyarmudu 16 Kg/M², Akdoğan, Çamlıbel 14 Kg/M², Boğaz, Lefkoşa 12 Kg/M², Kalkanlı 11 Kg/M² ve diğer yörelerde 0,1 İle 10 Kg/M² arası yağış kaydedildi.
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