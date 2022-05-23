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En fazla yağış Dipkarpaz'a düştü

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En fazla yağış Dipkarpaz'a düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 47 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 47 kg/m², Alsancak 39 kg/m², Türkeli 32 kg/m², Yenierenköy 18 kg/m², Beylerbeyi 17 kg/m², Geçitkale 16 kg/m², Doğancı 15 kg/m², Zafer Burnu 13 kg/m², Sipahi 12 kg/m², Alayköy, Ziyamet 11 kg/m², Gönendere 10 kg/m², Ercan, Değirmenlik, Karaoğlanoğlu 9 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 8 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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