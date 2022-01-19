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En fazla yağış Çamlıbel'e düştü

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En fazla yağış Çamlıbel'e düştü
Meteoroloji Dairesi, Çamlıbel’de son 24 saatte metrekareye 26 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. 
Daireden verilen bilgiye göre, Kozanköy 24 Kg/M², Karaoğlanoğlu 22 Kg/M², Girne, Akdeniz 21 Kg/M², Tatlısu, Boğaz 20 Kg/M², Selvilitepe 19 Kg/M², Alevkaya, Yenierenköy, Gemikonağı 18 Kg/M², Lefke, Taşkent, Yeşilırmak, Beylerbeyi, Sipahi 17 Kg/M², Kalkanlı, Doğancı, Zafer Burnu, Ziyamet 16 Kg/M², Alsancak 15 Kg/M², diğer yörelerde ise 3 ile 14 KG/M² yağış kaydedildi. 
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