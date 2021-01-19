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En fazla yağış Beylerbeyi'ne düştü

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En fazla yağış Beylerbeyi'ne düştü
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Meteoroloji Dairesi dün en fazla yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e olan sürede Beylerbeyi’ne metrekarede 25 kg; Doğancı’ya 23 kg; Girne’ye 22 kg; Gaziveren ve Karaoğlanoğlu’na 21 kg; Taşkent’e 20 kg; Bostancı’ya 18 kg; Güzelyurt’a 17 kg; Ziyamet, Zümrütköy ve Dipkarpaz’a 16 kg; Sipahi’ye 15 kg yağış düştü. 
Diğer bölgelerde ise metrekareye 1 ila 14 kilo yağış düştü. 
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