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En fazla yağış alan bölgeler açıklandı

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En fazla yağış alan bölgeler açıklandı
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur alan bölgeler açıklandı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Selvilitepe, Yenierenköy, Dipkarpaz, Sipahi, Taşkent 6 Kg/M², Boğaz, Koruçam, Alevkaya, Güzelyurt, Türkeli, Akdoğan, Beyarmudu, Girne, Lefkoşa 5 kg/m², Pile, Zafer Burnu, Esentepe, Lefke, Serdarlı 4 kg/m², Gönyeli, Kırıkkale, Beylerbeyi, Çayönü, Ercan, Geçitkale, Zümrütköy, Bostancı, Doğancı 3 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.3 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi
 
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