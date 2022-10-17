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En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı

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En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.
Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;
Koruçam 34 kg/m², Akdeniz, Çayırova, Alevkaya, Serdarlı 28 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Kırıkkale 27 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 26 kg/m², Beyarmudu, Mehmetçik 23 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 22 kg/m², Ercan, Vadili 21 kg/m², Geçitkale, Kalkanlı, Gazimağusa 20 kg/m².
Diğer yörelerde ise 1-19  kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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