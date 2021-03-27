En çok yağışı Kozanköy aldı

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 10 kilogram ile Kozanköy’ün aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların Kozanköy’den sonraki yörelere göre dağılımı şöyle: “İskele, Alevkaya 7 kg/m²; Mallıdağ 6 kg/m²; Boğaz, Çamlıbel, Değirmenlik, Geçitkale 4 kg/m²; Taşkent 3 kg/m²; Yenierenköy, Zaferburnu, Lefkoşa, Karaoğlanoğlu, Girne, Esentepe, Dipkarpaz, YDÜ, Kalkanlı 2 kg/m².”

