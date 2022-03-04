En çok yağış Yeşilırmak'ta

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye düşen yağmurun, Yeşilırmak’ta 12, Kalkanlı’da 7, Boğaz, Gemikonağı ve Türkeli’de 6, Çamlıbel, Lefke ve Alsancak’ta 5, Zümrütköy, Alayköy, Akdeniz, Bostancı, Geçitkale, Güzelyurt, Zafer Burnu, Selvilitepe ve Kozanköy’de 4, Doğancı’da da 3 kilogram olduğunu belirtti.
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