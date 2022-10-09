En çok yağış Mallıdağ'da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi verilerine göre dün yağış alan bölgeler arasında en çok yağış metrekareye 10 kg ile Mallıdağ’da kaydedildi.
Mallıdağ’ı metrekareye 7 kg ile Çamlıbel, 4 kg ile Beyarmudu ve 3 kg ile Çayönü takip etti.
Salamis, Tatlısu ve Akdoğan’da metrekareye 2 kg; İskele, Çayırova ve Gemikonağı’nda ise metrekareye 1 kg yağış düştü.
Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 1 kg’dan az yağış kaydedildi.
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