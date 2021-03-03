banner583
banner590
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
10 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
90 0
 
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
23 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
27 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
37 0
73 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
109 0
banner529
banner570

En çok yağış Karpaz Bölgesine

banner476

En çok yağış Yenierenköy ve Sipahi'de kaydedildi

En çok yağış Karpaz Bölgesine
Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 46 kilogramla Yenierenköy ve 41 kilogramla Sipahi’nin aldığını kaydetti. 

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün ve bugün en çok yağış alan bölgeleri açıkladı. 
Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle, Ziyamet 26 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 19 kg/m², Taşkent 17 kg/m², Selvilitepe 13 kg/m², Doğancı, Kozanköy, Mehmetçik 12 kg/m², Çayırova, Akıncılar, Çamlıbel 11 kg/m², Dipkarpaz 10 kg/m², Akadoğan, Vadili 9 kg/m², Gaziveren 8 kg/m², Bostancı 7 kg/m², YakınDoğu Üniversitesi, Lefkoşa,  Zümrütköy, Beyarmudu 6 kg/m². 
Yağış alan diğer yörelerimizde ise 0,2 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.