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En çok yağış Güzelyurt Bölgesine düştü

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En çok yağış Güzelyurt Bölgesine düştü
 

 Meteoroloji Dairesi, dün, Akdeniz Çamlıbel ve Kalkanlı’ya metrekareye 3 kg yağış düştüğünü açıkladı.
Açıklamaya göre, Alsancak, Gaziveren, Zümrütköy, Boğaz, Kozanköy ve Bostancı’da kaydedilen yağış miktarı 2 kg/m² oldu.
Türkeli, Girne, Güzelyurt, Alayköy, Mehmetcik, Yeşilırmak ve Karaoğlanoğlu’ndaki yağış miktarı  1 kg/m² olarak ölçülürken; yağış alan diğer yörelerde 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
 

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