En çok yağış, Geçitkale ve Vadili'ye düştü

Geçitkale ve Vadili civarlarına dün metrekareye 20 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre dün sabah 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye 1 kilogramın üzerinde yağış alan bölgeler şöyle:

“Geçitkale, Vadili 20 Kg/M², Akıncılar 12 Kg/M², Yenierenköy, Kırıkkale, Lefkoşa, Dörtyol, Sipahi 2 Kg/M², Kantara 1 Kg/M²”

