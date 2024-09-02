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En çok yağış, Geçitkale ve Vadili'ye düştü

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En çok yağış, Geçitkale ve Vadili'ye düştü
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Geçitkale ve Vadili civarlarına dün metrekareye 20 kilogram yağış düştü.
 Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre dün sabah 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye 1 kilogramın üzerinde yağış alan bölgeler şöyle:
 “Geçitkale, Vadili 20 Kg/M², Akıncılar  12 Kg/M², Yenierenköy, Kırıkkale, Lefkoşa, Dörtyol, Sipahi  2 Kg/M², Kantara 1 Kg/M²”
 
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