“En çok ihtiyaç duyulan şey, toplumu birleştirecek lider”

CMIRS Direktörü Mine Yücel: “Bugün ülkede yaşayanların 50%si bu ülkenin yaşanabilir olduğunu düşünmüyorsa bu oldukça düşündürücü bir durumdur”

Anket verilerini yorumlayan CMIRS Direktörü Mine Yücel, en önemli sorunlar arasında ilk 5 sırada iki sorunun ‘yeteneksiz ve beceriksiz liderler’ ve ‘yolsuzluk’ olduğunu ve yönetim sorunu olduğuna dikkat çekti.

“Bugün ülkede yaşayanların yüzde 50’si bu ülkenin yaşanabilir olduğunu düşünmüyorsa bu oldukça düşündürücü bir durumdur” diyen Yücel, ülkenin nüfus ve ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığını, bunu düzeltmesi gereken siyasilerin de güven duyulmaması toplumu ciddi bir umutsuzluk içerisine sürüklediğini vurguladı.

Yücel açıklamasına şöyle dedi:

“Bu dönemde yine katılımcılar arasında umutsuzluk ve mutsuzluğun hakim olduğunu görmekteyiz. Siyasi ve sosyal güvenin düşük olduğu bu ortamda bireylerin kendi geleceklerine dair beklentileri de oldukça düşüktür.

Katılımcılar arasında sadece 17.47% oranında bir kesimin toplumda işlerin doğru bir yönde gittiğini ortaya koymuş olması, ülkede ekonomik durumun 2 sene içerisinde daha iyiye gideceğini düşünenlerin oranının ise sadece 12.9% olması bunun göstergesidir.

Ayrıca Cumhurbaşkanına güvenin 19.5%, Hükümete güvenin 17.5% ve meclise güvenin 20.2% olduğu bir ortamda yaşamaktayız. Bu da aslında her 5 kişiden 4’ünün ülkeyi yönetenlere güvenmediğini ortaya koymaktadır. En önemli sorunlar arasında ilk 5 sırada 2 sorunun ‘yeteneksiz ve beceriksiz liderler’ ve ‘yolsuzluk’ olduğunu da gördüğümüz zaman ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesinin yönetim sorunu olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün ülkede yaşayanların 50%si bu ülkenin yaşanabilir olduğunu düşünmüyorsa bu oldukça düşündürücü bir durumdur. Ülkenin nüfus ve ekonomik yapısı sürdürülebilir değilken bunu düzeltmesi gereken siyasilere de güven duyulmaması toplumu ciddi bir umutsuzluk içerisine sürüklemektedir.

Yönetemeyen, sorunlara çözüm bulamayan, hatta yolsuzluk yaparak kendileri soruna dönüşen bir yönetim (veya yönetim zaafiyeti) mevcuttur.

Ülke genelinde ekonomik ve sosyal sorunlar tavan yapmışken, yolsuzluk, rüşvet vs gibi etkenler sayesinde sosyal güven ciddi bir erozyona uğramışken, en çok ihtiyaç duyulan şey toplumun birlik ve beraberliğini sağlayacak, yeniden kendine güvenini yerine getirecek ve ortak bir hedef ve vizyon çerçevesinde toplumu birleştirecek bir yönetim ve liderdir.

Toplumsal özgüvenin yeniden yerine gelmesi için ciddi bir sosyal kontrat yenilemesine ihtiyaç vardır. Toplumla devlet kurumlarının/ülke yönetiminin yeniden birbirine güven duyması için adalet duygusunun yeniden yerleştirilmesine, ülke yönetiminde vizyon, plan ve denetime ihtiyaç vardır.”

