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“En büyük şanssızlık Teknecik Santrali”

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Kuzey sahillerinin doğal güzelliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu bölgenin en büyük şanssızlığının Teknecik Elektrik Santrali olduğunu vurguladı

“En büyük şanssızlık Teknecik Santrali”
 
 
İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kuzey sahillerinin doğal güzelliğine işaret ederken, bu bölgenin en büyük şanssızlığının Teknecik Elektrik Santrali olduğunu belirtti.
Bacalardan çıkan duman ve çevreye verilen zararın kabul edilebilir olmadığını kaydeden Tatar, siyaseti bir kenara bırakarak konuştuğunu ifade etti. Bu soruna bir şekilde Kıb-Tek ve yetkililerin çözüm bulması gerektiğini kaydeden Tatar, yeşil enerji veya doğal gaza geçilebileceğini belirterek, bu yönde yapılacak çalışmaların bölgenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.
“Bize büyük görevler düşüyor” diyen ve yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Tatar, emlak vergisinin artık düşük kaldığını, hizmetin en iyi ve sürdürülebilir bir şekilde devamının önemine değindi.
İmar planları ve diğer düzenlemelerle doğanın, çevrenin ve ağaçların korunmasının önemine de işaret eden Tatar, gelişme olurken bir şekilde yanlış gelişim veya yanlış yatırıma da “dur” diyebilmenin önemine vurgu yaptı.
Tatar, KKTC’yi hak ettiği yere hep birlikte çalışarak taşıyacaklarına inanç belirterek, Kıbrıs sorunu sürse de, KKTC’de siyasi ve her alanda istikrarın yatırımlar için önemli olduğun vurguladı.
Ortaya koydukları yeni siyaset, egemenlik ve devlete olan inancın yatırmaları artıracağına inanç belirten Tatar, Türkiye’nin desteğinin de her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Tatar, KKTC’nin değerli bir bölgede bulunduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve güneyin toprak ve bina bakımından çok pahalı olduğunu, bu yüzden ülkede toprağın korunması gerektiğini, gelişimin de buna göre yapılması, tarım alanları korunarak gelişimin zamana yayılması gerektiğini anlattı.
 
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