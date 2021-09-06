TDP’de Lefkoşa İlçe Başkanlığına Evrim Hınçal getirildi. Hınçal, kötü yönetim şeklinden kurtularak, hak edilen gibi bir yaşam sürmek için mücadele ruhuyla çok çalışacaklarını belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanlığına Evrim Hınçal seçildi.TDP Lefkoşa İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı.Açılış, divanın oluşumu, ilçe başkanı Doğa Yalçın, genel sekreter Halil Hızal ile genel başkan Cemal Özyiğit’in konuşması ile devam eden kongrede, faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı. Kongre, seçimler bölümünün ardından dilek ve temenniler ile sona erdi.Kongrede TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığına Evrim Hınçal seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:“Yusuf Osman, Hüseyin Malyalı, Kerime Kasımoğlu Pere, Hasan Burgaç, Hakkı Gürcan, Ayşe Kişmir, Taşer Aşkın, Özmen Birinci.Denetleme Kurulu: Hüseyin Harmancı, Tezcan Dereli, Mustafa Özkılıç.”Kongrede ayrıca Lefkoşa İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığına Ezgi Özyiğit seçilirken Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:“Sude Koç, Ali Çakmak, Dalya Karkın, Serat Beyit Özcevher.”TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Evrim Hınçal, pandemi şartları bir yana, beceriksizlikleri ile toplumsal kargaşaya neden olan azınlık hükümetinin bu topraklara verdiği hasarlara karşı olan mücadele ile yaklaşmakta olan iki önemli seçime yönelik ciddi bir çalışma temposuna gireceklerini belirtti.Ülke insanının günden güne fakirleştiği, ülkenin her geçen gün daha da kötü yönetildiği, toplumun uluslararası yalnızlığa itildiği bir dönem yaşandığını belirten Hınçal, “Bir toplum o günkü yönetimlerin başarısızlığı sonucu ekonomik anlamda geriye gidebilir, yalnızlaşabilir, ama hiçbir toplum kendi iradesinin üzerinde başka bir irade ile yönetilemez, yönetilmemelidir” dedi.“Bu kötü yönetim” şeklinden ve halkın özgüveni üstünde oynanan oyunlardan kurtularak, hak edilen gibi bir yaşam sürmek için geleneklerinden gelen mücadele ruhuyla çok çalışacaklarını belirten Hınçal, “En büyük ödevimiz irademizi geri almak ve yapısal sorunlara karşı çözüm önerilerimizi halkımızla sürekli paylaşmak olacak” dedi.Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini devreden Doğa Yalçın da konuşmasında, içinde bulunulan dönemde birlikte mücadelenin önemine vurgu yaparak, mevcut sorunları aşarak, daha iyi, daha refah, daha yaşanası bir yapı yaratmanın yolunun bundan geçtiğini kaydetti.Olumsuzluklardan ve “bir şey olmaz” anlayışından kurtularak ve en önemlisi halk olarak gücün farkına vararak hareket edilmesi halinde birçok şeyin başarılacağına inanç belirten Yalçın, TDP’nin bu konuda öncülük yapabileceğini ifade etti. Yalçın, TDP’de çok ciddi kadroların bulunduğunu belirtti.