En başarısız bakan Arıklı

Halk hem Cumhurbaşkanını hem de hükümeti başarısız buluyor

PUAN (10 üzerinden) Ersin Tatar 3,94 Ersan Saner 2,92 Erhan Arıklı 2,56 Fikri Ataoğlu 2,91 Tahsin Ertuğruloğlu 2,86 Olgun Amcaoğlu 3,24 Dursun Oğuz 3,18 Kutlu Evren 3,07 Ünal Üstel 2,99 Nazım Çavuşoğlu 3,11 Resmiye Canaltay 2,93 Koral Çağman 2,73 ORTALAMA PUAN 3.03

Dönem Demokrasi Puanı Mart 2021 4.91 Haziran 2021 3.74 Eylül 2021 3.70

Aralık 2020 Mart 2021 Haziran 2021 Eylül 2021 Üretime dayalı istihdam olanakları 3,74 3,92 3.06 2.93 Gelir dağılımında adalet 3,50 3,50 2.79 2.48 Eğitimde kalite ve eşit erişim 4,78 4,31 4.06 3.53 Sağlıkta altyapı ve eşit erişim 4,26 4,47 3.50 3.17 Çevre korumada duyarlılık 4,55 4,44 3.36 3.65 Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı 5,93 4,35 4.49 4.25 Barış ve huzur ortamı 6,34 5,01 5.78 4.70 Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü 6,11 4,72 5.57 4.57

CMIRS anketine göre

son bir sene içerisinde neler değişti?

CMIRS’in yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Bakanlar ve Cumhurbaşkanı arasında hiç kimse sınıfı geçer puan alamadı. Cumhurbaşkanı Tatar 10 üzerinden 3.94 alırken, en başarısız bakan 2,56 not ile Erhan Arıklı olduGöç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Eylül ayında yaptığı araştırmada halk hem Cumhurbaşkanını hem de hükümeti “başarısız” buluyor.CMIRS’in Eylül ayı içerisinde 500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle yaptığı son araştırmasında halkın ülkede yönetici pozisyonundaki siyasileri çok yüksek oranlarda başarısız bulduğu ortaya çıktı.Araştırmada katılımcılara Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na “10 üzerinden başarı puanı” verilmesi istenirken, en yüksek puan 4’ü bile bulamadı. Cumhurbaşkanı ve kabinenin ortalama notu ise 3.03 seviyesinde hesaplandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 10 üzerinden 3.94 ile en yüksek puanı alırken, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı 2.56 ile en düşük puanı alan siyasi oldu.Siyasette iddialı sözlerine rağmen pazarlıklarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak koltuğa oturan, bir süre sonra bakanlıktan istifa eden, ardından yeniden aynı bakanlığa dönen Koral Çağman ise Arıklı’dan sonra en başarısızlar listesinin ikinci sırasında yer aldı.En düşük puanı alanlar arasında üçüncü sırada Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gelirken, aşağıdan yukarıya başarısızlar listesi Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu şeklinde oluştu.CMIRS’in anketinde katılımcıların “KKTC demokrasisine” verdiği not 10 üzerinden 3.70 puan düzeyinde gerçekleşti. Başka deyişle KKTC’de demokrasinin işleyişi de yönetici siyasiler gibi sınıfta kaldı.Araştırma raporunda Eylül’de ortaya çıkan demokrasi puanının son üç dönemin en düşüğü olduğu vurgulandı.İlk olarak Mart 2021 anketinde katılımcıların KKTC’de demokrasinin işleyişine 10 üzerinden bir demokrasi puanı vermeleri istendi. Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olmuş, ve KKTC demokrasisi sınıfı geçememişti.Haziran 2021 anketinde ise katılımcıların KKTC demokrasisine verdiği not daha da düştü ve 3.74 oldu.Her geçen gün düşmeye devam eden KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı Eylül ayındaki ankette daha da düştü ve 3.70’e geriledi.Vatandaşlar, birçok başlıkta ülke yönetimine bu güne kadarki en düşük puanları verdiGöç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Eylül ayı araştırmasında yönetimin tüm önemli başlıklarda da çok düşük puan aldığı ortaya çıktı.Ülke yönetimine katılımcıların birçok başlıkta verdikleri memnuniyet puanları da düşmeye devam etti. Bu ankette katılımcılar birçok başlıkta ülke yönetimine bu güne kadarki en düşük puanları verdi.Araştırmanın 9 ana başlık altında toplanan ve yönetimin icraatını sorgulayan bu kısmında Aralık 2020’de 10 üzerinden ortalama 4.9 olan puan Eylül 2021’de 3.66’ya kadar indi. Yönetim başlıkları Mart’ta 4.34, Haziran’da da 4.08 puan ortalamasına sahipti.Bu dönemde ülke yönetimine verilen puanlar şu şekilde: (10 üzerinden)Vatandaşların yüzde 68’inin ekonomik durumu kötüleştiCMIRS anketinde katılımcılara son bir sene içerisinde ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık, demokrasi ve ifade özgürlüğünün durumunun nasıl değiştiği soruldu.Katılımcıların %68.14’ü son bir sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olduğunu belirtti. %23.45 ekonomik durumunun son 1 sene içerisinde ayni kaldığını, %3.01 ise daha iyi olduğunu belirtti.Ankete katılanların % 84.57’si ülkenin ekonomik durumunun son 1 sene içerisinde daha kötü olduğunu, %8.02’si ayni kaldığını, %1.8’i ise daha iyi olduğunu ifade etti.Ankete katılanların %75.15’i son 1 sene içerisinde ülkenin siyasi durumunun daha kötü olduğunu düşünüyor.Ankete katılanların %74.55’i son 1 sene içerisinde ülkede eğitim hakkının daha kötüye gittiğini, %17.84’ü ayni kaldığını, %1.8’i ise daha iyi olduğunu belirtti.Katılımcıların %75.95’i son 1 sene içerisinde ülkede sağlık hakkının daha kötüye gittiğini, %15.43’ü ayni kaldığını, %3.21’i ise daha iyi olduğunu kaydetti.Ankete katılanların %62.53’ü son 1 sene içerisinde ülkede ifade özgürlüğünün daha kötüye gittiğini, %27.86’sı ayni kaldığını, %3.61’i ise daha iyi olduğunu belirtti.Ankete katılanların %68.07’si son 1 sene içerisinde ülkede demokrasinin durumunun daha kötü olduğunu, % 23.09’u ayni kaldığını, %2.41’i ise daha iyiye gittiğini söyledi.********************CMIRS’in anketine göre ülkenin yaşanabilirlik puanı Aralık ayından beridir düşmeye devam ederken, Eylül 2021’de bu güne kadarki en düşük puan ortaya çıktı. Yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5.10 oldu.