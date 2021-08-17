En az 8 bin satılık daire var

Ülkede en az 8 bin 20 satılık apartman dairesi bulunduğu saptandı. Satılık apartman dairelerinin yarısından fazlası Girne sınırları içerisinde yer alıyor



KKTC’nin altı ilçesinde 15 Ağustos itibarıyla en az 8 bin 20 satılık apartman dairesi bulunduğu saptandı.

Emlak çevreleri yüzlerce dairenin de pazara sunulmadan bekletildiğini söylüyor. Satılık apartman dairesi pazara çıkarılanlardan daha fazla olduğuna işaret eden emlakçılar, yap-satçı firmanın pazarlama çalışmalarını kendi bünyelerinde sürdürdüğünü vurguluyor. Sektörün, koronavirüs salgınının sona ermesi ve ülkenin normal şartlara dönmesi sonrasında canlanmasına yönelik umutlar halâ canlı.

DAİRELERİN %53’U GİRNE’DE…

Emlak ilanlarının yoğun olarak yer aldığı sitelerdeki ilanlardan derlediğimiz rakamlara göre; satılık apartman dairelerinin 4,270 adedi Girne ilçesi (%53.24) sınırları içerisinde yer alıyor.

Lefkoşa ilçesinde 1,619 adet (%20.19), Mağusa ilçesinde 1,393 adet (%17.37), İskele ilçesinde 675 adet (%8.42), Lefke ilçesinde 42 adet (%0.52) satılık apartman dairesi var. Satılık emlak fakiri Güzelyurt bölgesinde ise sadece 21 adet (%0.26) daire satışa çıkmış.

EN DÜŞÜK £14 BİN, EN YÜKSEK £1 MİLYON…

Kuzey Kıbrıs geneli için yaptığımız araştırmada, ülkede daireler için taban fiyatın 14-16 bin sterlin civarında olduğu tavan fiyatın ise 1 milyon sterlini aştığı ortaya çıktı. Çalışmada en ucuz dairenin Mağusa Kaliland bölgesinde 14 bin sterline satılan 1+1 daire olduğu belirlenirken, en pahalı dairenin 1 milyon 100 sterlinlik fiyatıyla Girne Merkez’de 3+1 dükkanlı dairenin olduğu saptandı.

SATILIKLARIN %88’İ 100 BİN STERLİNİN ALTINDA…

Piyasadaki fiyatların genelde 20 bin sterlin ile 100 bin sterlin arasında sıkıştığı, dairelerin %87’sinin bu aralıkta yer aldığı görüldü. Hesaplamalara göre dairelerin %49.89’u 10 bin-60 bin sterlin aralığında, %11’i 100 bin-300 bin sterlin aralığında, %0.36’sı 301 bin-500 bin sterlin aralığında ve %0.08’i de 500 bin-1 milyon+ bandında pazara sunuldu.

