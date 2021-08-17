banner583
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
41 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
26 0
 
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
35 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
842 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
75 0
banner661

En az 8 bin satılık daire var

banner476

Ülkede en az 8 bin 20 satılık apartman dairesi bulunduğu saptandı. Satılık apartman dairelerinin yarısından fazlası Girne sınırları içerisinde yer alıyor

banner666
En az 8 bin satılık daire var
 
KKTC’nin altı ilçesinde 15 Ağustos itibarıyla en az 8 bin 20 satılık apartman dairesi bulunduğu saptandı.
Emlak çevreleri yüzlerce dairenin de pazara sunulmadan bekletildiğini söylüyor. Satılık apartman dairesi pazara çıkarılanlardan daha fazla olduğuna işaret eden emlakçılar, yap-satçı firmanın pazarlama çalışmalarını kendi bünyelerinde sürdürdüğünü vurguluyor. Sektörün, koronavirüs salgınının sona ermesi ve ülkenin normal şartlara dönmesi sonrasında canlanmasına yönelik umutlar halâ canlı.
DAİRELERİN %53’U GİRNE’DE… 
Emlak ilanlarının yoğun olarak yer aldığı sitelerdeki ilanlardan derlediğimiz rakamlara göre; satılık apartman dairelerinin 4,270 adedi Girne ilçesi (%53.24) sınırları içerisinde yer alıyor.
Lefkoşa ilçesinde 1,619 adet (%20.19), Mağusa ilçesinde 1,393 adet (%17.37), İskele ilçesinde 675 adet (%8.42), Lefke ilçesinde 42 adet (%0.52) satılık apartman dairesi var. Satılık emlak fakiri Güzelyurt bölgesinde ise sadece 21 adet (%0.26) daire satışa çıkmış.
EN DÜŞÜK £14 BİN, EN YÜKSEK £1 MİLYON… 
Kuzey Kıbrıs geneli için yaptığımız araştırmada, ülkede daireler için taban fiyatın 14-16 bin sterlin civarında olduğu tavan fiyatın ise 1 milyon sterlini aştığı ortaya çıktı. Çalışmada en ucuz dairenin Mağusa Kaliland bölgesinde 14 bin sterline satılan 1+1 daire olduğu belirlenirken, en pahalı dairenin 1 milyon 100 sterlinlik fiyatıyla Girne Merkez’de 3+1 dükkanlı dairenin olduğu saptandı.
SATILIKLARIN %88’İ 100 BİN STERLİNİN ALTINDA… 
Piyasadaki fiyatların genelde 20 bin sterlin ile 100 bin sterlin arasında sıkıştığı, dairelerin %87’sinin bu aralıkta yer aldığı görüldü. Hesaplamalara göre dairelerin %49.89’u 10 bin-60 bin sterlin aralığında, %11’i 100 bin-300 bin sterlin aralığında, %0.36’sı 301 bin-500 bin sterlin aralığında ve %0.08’i de 500 bin-1 milyon+ bandında pazara sunuldu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.