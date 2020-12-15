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En az 300 bin doz aşıya ihtiyaç var

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400 bin nüfuslu kabul edilen KKTC’de, çift dozdan toplumun en az yüzde 55-60’ının toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı olması gerekecek. Bu da an az olmak kaydı ile 300 bin doz aşının elde edilebilmesi demek

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En az 300 bin doz aşıya ihtiyaç var

Resmi olarak 400 bin nüfuslu kabul edilen KKTC’de, çift dozdan toplumun en az yüzde 55-60’ının ‘toplumsal bağışıklığın’ sağlanması için aşı olması gerek… Bu da an az olmak kaydı ile 300 bin doz aşının elde edilebilmesi demek.
Pandeminin yeni aşaması ‘aşılar süreci’, tüm dünyada Alman ve Çin aşısı ile yeni bir sürece girdi.
KKTC’de ise bu konuda “doktorlar ve akademisyenler’ dışında ses çıkmıyor.
Resmi olarak 400 bin nüfuslu kabul edilen KKTC’de, çift dozdan toplumun en az yüzde 55-60’ının ‘toplumsal bağışıklığın’ sağlanması için aşı olması gerek…
Bu da yaklaşık an az olmak kaydı ile 300 bin doz aşının elde edilebilmesi demek.
Bu konuda gözler, 'henüz kurulan' hükümette.
Öte yandan ilk aşamada aşılar elde edildiğinde ilk önce hangi gurubun aşı olacağına ilişkin ise bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir tv programında “aşıları elde edeceklerini ve bunu bedava yapacaklarını” açıklamıştı.
 
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