En acı veda

Alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebek toprağa verildi. Minik tabutun üstüne bebek için hazırlanan ve üzerinde “Mihrimah” yazan battaniye örtüldü. Definden önce evladının tabutunu severek vedalaşan acılı babanın hali yürekleri dağladı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören ve mamasına etil alkol karıştırılması nedeniyle cumartesi günü yaşamını yitiren 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, dün Gönyeli Mezarlığı'na defnedildi.

Minik tabutun üstüne bebek için hazırlanan ve üzerinde “Mihrimah” yazan battaniye örtüldü...

Defin işlemlerinden önce evladının tabutunu severek vedalaşan acılı baba Baha Toymuradow'un hali yürekleri dağladı...

Cenazede bebeğini kaybeden annenin feryadı da yürekleri dağladı..

Acılı anne, bebeğinin adının yazılı olduğu kıyafetleri mezarın başına bırakırken “Kokunu bile bilmiyorum.. Ölene kadar her gün yanına geleceğim bebeğim” diyerek göz yaşı döktü.

Ailesi ve yakınlarının toplandığı cenazede Mihrimah bebek, dualar ve gözyaşlarıyla Gönyeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Başbakan Ünal Üstel, acılı aileye başsağlığı diledi. Başbakan Üstel, “Kimin burada ihmali oluştuysa gerekli cezaları hiç gözlerinin yaşına bakmadan vereceğiz” dedi.