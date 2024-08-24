En acı veda

Güzelyurt - Akçay anayolunda önceki gün yaşanan trafik kazasında şehit olan 21 yaşındaki Piyade Er Uğurcan Işık, memleketi Malatya'da dün son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Işık'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Daha sonra Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.
Şehidin annesi Muazzez ve babası Abdullah Işık törende metanetini korudu.
Törende şehidin annesi Muazzez Işık, oğlunun tabutuna asker selamı verdi.
İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Işık'ın naaşı, şehitlikte toprağa verildi.
Güzelyurt’ta önceki gün askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 asker yaralanmıştı.