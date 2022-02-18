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En acı veda

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Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı, BRT çalışanı Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı

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En acı veda

Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki Salı günü yaşamını yitiren, gazeteci yazar Kutlu Adalı ve yazar İlkay Adalı’nın kızı Kut Adalı, dün sonsuzluğa uğurlandı.
Cenazesi ülkeye önceki gün getirilen 54 yaşındaki Kut Adalı için ilk olarak saat 11:00’de uzun yıllardır hizmet verdiği BRT’de tören düzenlendi.


1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.
Törende, BRT’deki mesai arkadaşları Kut Adalı’ya son kez veda etti.
Kut Adalı’nın cenazesi törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.


Törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, böyle bir günde bir araya gelmenin zor olduğunu ifade etti.
“Sağlık sebebi ile ümitle gönderdiğimiz arkadaşımızı bu şekilde karşılamamız zor” diyen Özkurt, Kut Adalı’nın yaptığı çalışmaları ile BRT’ye hayat ve estetik kattığını belirtti.

 
Özkurt, Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ile sabır diledi.
Kut Adalı’nın annesi İlkay Adalı ise, Kut Adalı’nın gerçek hayatta da zaten bir melek olduğunu kaydetti.
İlkay Adalı, “Ne yazık ki kaybettik. Işıklarda olsun” dedi.


Mesai arkadaşı Fezile Aziz de, Kut Adalı’nın her zaman sevgi ışığında yürüdüğünü belirterek, “Bugün de bizimle birlikte bir ışıksın” dedi.
“Kendin olmayı, insan olmayı, sahip olduğun erdemlerle bize gösterdin. En kıymetlimizdin” diyen Aziz, Kut Adalı’nın özveriyle her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.


Kut Adalı’nın cenazesi, BRTK’da düzenlenen törenin ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na götürülerek İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından çok sevdiği babası Kutlu Adalı'nın yanına defnedildi.

 
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