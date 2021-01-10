En acı veda

Bir aile yok oldu! Geçitkale’deki aile faciasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu, gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı

Geçitkale’de önceki gün yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu dün son yolculuklarına uğurlandı.Çobanoğlu ailesi Geçitkale’de Camii’nde öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenin ardından Geçitkale Kabristanlığı’nda toprağa verildi.Tüm ülkeyi üzüntüye boğan olayda yaşamını yitiren Çınar, Bengü ve İbrahim Çobanoğlu’nun cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, çok sayıda bakan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel sekreteri Erdoğan Sorakın ve çok sayıda kişi katıldı.Öte yandan Emekli Astsubay olan ve hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki baba İbrahim Çobanoğlu (Bondigo), İhtiyat Sandığı Dairesi personeli olan 48 yaşındaki anne Bengü Çobanoğlu ve 14 yaşındaki oğulları Çınar Çobanoğlu’nun feci ölümü bölgede büyük şaşkınlığa neden oldu. Bölgede herkes tarafından sevilen, herkesle iyi geçinen ve aile ilişkileriyle de örnek olan Çobanoğlu ailesinde yaşanan katliam gibi olaya kimse inanmak istemedi. 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu olayın ardından Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulanmasının ardından olayla bağlantısı olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.