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Emine Erdoğan geliyor

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Emine Erdoğan geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan “Kadın Kooperatifleri Buluşması” programına katılmak üzere Cuma günü KKTC’ye geliyor.
 
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