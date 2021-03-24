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Emine Benli'nin tümörünün tamamı temizlendi

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Beyin sapı tümörü teşisi konulan Emine Benli’nin beynindeki tümörün başarılı bir operasyon sonucu tamamen temizlendiği bildirildi.

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Emine Benli'nin tümörünün tamamı temizlendi
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Emine Benli’nin annesi Neval Benli’nin verdiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ve Prof. Dr. Memet Özek'in görev aldığı Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon sonrası Emine Benli uyandırıldı ve operasyon sonrası oluşan yan etkiler belirlenerek servise alındı. Benli’ye gerekli fizik tedavi ve psikolojik destek müdahaleleri de yapılmaya başlandı.

Anne Benli, doktordan alınan bilgi doğrultusunda, patoloji sonucu için detaylı araştırma yapılarak 8 haftalık bir süre zarfında bilgilendirileceklerini kaydetti, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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