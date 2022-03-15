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Emeklilik hakkı verilmedi, hukuk süreci başlattı

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Kendisinden emekli primi alınarak emeklilik hakkı verilmediği iddiası üzerine Polis Memuru Sami Günözger hukuk süreci başlattı

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Emeklilik hakkı verilmedi, hukuk süreci başlattı
 
29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile emeklilik hakkı verilmeyerek, maaş alamayan Polis Memuru Sami Günözger hukuk süreci başlattı, ilk duruşma dün görüldü.
Müdafaa dosyalanmadığı için dava 21 Mart tarihine ertelendi. 
Polis memuru Sami Günözger’in bu yıldan sonra çalışacağı yıllar için kendisinden emeklilik için prim, vergi ve sair ödemeler kesilecek olmasına rağmen, davacıya herhangi bir hak veya menfaat sağlanmayacağı, bunun Anayasaya aykırılık teşkil ettiği ve davacının hakları engellendiği gerekçesi açmış olduğu davanın ilk duruşması yapıldı.
Yüksek İdare Mahkemesinde Yargıcı Talat Usar’ın huzurunda görüşülen davada Savcı Gözdem Çeliker, davanın dosyalanabilmesi için süre talep etmesi üzerine dava 21 Mart tarihinde ertelendi. 
 
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