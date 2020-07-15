Emekli Polisler Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu başkanlığında dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda 5 Temmuz tarihinde yapılan 12. olağan genel kurul toplantısında seçilen üyeler arasında görevlendirme yaptı.
EMPOLDER’den yapılan açıklamaya göre derneğin yeni seçilen yöneticilerinde 2 yıllık hizmet süresi için görevlendirme şöyle:
Merkez Yönetim Kurulu
1-Genel Başkan Birinci Yardımcısı : Kaynak Karasel
2-Genel Başkan İkinci Yardımcısı : Server Gövsa
3-Genel Sekreter : Birol Atasü
4-Genel Sekreter Yardımcısı : Oğuz Güleç
5-Muhasip : Özel Kasaboğlu
6-Veznedar : Kemal Sivri
7-Basın Ve Halkla İlişkiler Sor. : Mehmet Tümkan
8-Lokaller Sorumlusu : Erhan Boranbay
9-Üyeler Sorumlusu : Ali Tolgalı
10-Faal Üye : Ahmet Küçük
11-Yedek Üye : Halis Bozdemir
Lefkoşa Yönetim Kurulu:
1-Başkan : Hikmet Selçuklu
2-Sekreter : Özgün Özkan
3- Sosyal İşler Sorumlusu : Ahmet Kordal
4- Üyeler Sorumlusu : Hüseyin Candar
5- Faal Üye : Soner Yücelen
6- Yedek Üye : Eybil Tünay
Gazimağusa Yönetim Kurulu:
Başkan : Mustafa Şafak
Sekreter : Taner Tekbıyık
Sosyal İşler Sorumlusu : Şaban İnkaya
Üyeler Sorumlusu : Necat Asilsoy
Faal Üye : Hüseyin Başbuğ
Yedek Üye : Mehmet Tamkan
Girne Yönetim Kurulu:
Başkan : Gülay Deryagil
Sekreter : Arif Barbaros
Sosyal İşler Sorumlusu : Ertoğrul Bildağ
Üyeler Sorumlusu : Ahmet Güner
Faal Üye : Işık Sezgin
Yedek Üye : Hasan Özkanlı
İskele Yönetim Kurulu
Başkan : Hasan Şehzade
Sekreter : Mustafa Dinsev
Sosyal İşler Sorumlusu : Kemal Can
Üyeler Sorumlusu : Ekrem Can
Faal Üye : Rüstem Savtekin
Yedek Üye : Ahmet Karagözlü
Güzelyurt Yönetim Kurulu
Başkan : Mehmet Curcioğlu
Sekreter : Mehmet Ayyıldız
Sosyal İşler Sorumlusu : Ali Şükrüler
Üyeler Sorumlusu : Albay Mahrum
Faal Üye : Münür Bengisoy
Yedek Üye : Ahmet Özyiğit
Lefke Yönetim Kurulu
Başkan : Salih Altıncı
Sekreter : Erdoğan Şah
Sosyal İşler Sorumlusu : Dinçer Gökçen
Üyeler Sorumlusu : Nazım Numan
Faal Üye : Cumali Gülaçlar
Yedek Üye : Hüseyin Durukan
Denetleme Kurulu
Başkan : İbrahim Altıner
Üye : Bülent Denizkıran
Üye : Ali Cengiz
Yedek Üye : Kerim Özyay
Disiplin Kurulu
Başkan : Can Sinan Karlıova
Üye : Yusuf Güngörmüş
Üye : Mustafa Kurak
Yedek Üye : Kadir Özyay”