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Emekli Polisler Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

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Emekli Polisler Derneği'nde yeni yönetim belirlendi
15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:54

 KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu başkanlığında dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda 5 Temmuz tarihinde yapılan 12. olağan genel kurul toplantısında seçilen üyeler arasında görevlendirme yaptı.

EMPOLDER’den yapılan açıklamaya göre derneğin yeni seçilen yöneticilerinde 2 yıllık hizmet süresi için görevlendirme şöyle: 

                                                       
Merkez Yönetim Kurulu

1-Genel Başkan Birinci Yardımcısı    : Kaynak Karasel    
2-Genel Başkan İkinci Yardımcısı    : Server Gövsa        
3-Genel Sekreter            : Birol Atasü        
4-Genel Sekreter Yardımcısı        : Oğuz Güleç        
5-Muhasip                : Özel Kasaboğlu    
6-Veznedar                : Kemal Sivri        
7-Basın Ve Halkla İlişkiler Sor.        : Mehmet Tümkan    
8-Lokaller Sorumlusu            : Erhan Boranbay    
9-Üyeler Sorumlusu            : Ali Tolgalı        
10-Faal Üye                : Ahmet Küçük        
11-Yedek Üye                : Halis Bozdemir    

Lefkoşa Yönetim Kurulu:

1-Başkan                                                          : Hikmet Selçuklu          
2-Sekreter                                                        : Özgün Özkan             
3- Sosyal İşler Sorumlusu                            : Ahmet Kordal           
4- Üyeler Sorumlusu                                   : Hüseyin Candar           
5- Faal Üye                                                        : Soner Yücelen          
6- Yedek Üye                                                      : Eybil Tünay                


Gazimağusa Yönetim Kurulu:

Başkan                                                                : Mustafa Şafak                
Sekreter                                                             : Taner Tekbıyık             
Sosyal İşler Sorumlusu                                 : Şaban İnkaya                     
Üyeler Sorumlusu                                            : Necat Asilsoy               
Faal Üye                                                            : Hüseyin Başbuğ     
Yedek Üye                                                          : Mehmet Tamkan          

                                                             
Girne Yönetim Kurulu:

Başkan                                                       : Gülay Deryagil            
Sekreter                                                    : Arif Barbaros              
Sosyal İşler Sorumlusu                    : Ertoğrul Bildağ    
Üyeler Sorumlusu                               : Ahmet Güner     
Faal Üye                                                   : Işık Sezgin        
Yedek Üye                                              : Hasan Özkanlı          

                                                                      
İskele Yönetim Kurulu

Başkan                                                             : Hasan Şehzade    
Sekreter                                                         : Mustafa Dinsev         
Sosyal İşler Sorumlusu                               : Kemal Can               
Üyeler Sorumlusu                                         : Ekrem Can             
Faal Üye                                                      : Rüstem Savtekin    
Yedek Üye                                                        : Ahmet Karagözlü      


Güzelyurt Yönetim Kurulu

Başkan                                                       : Mehmet Curcioğlu    
Sekreter                                                    : Mehmet Ayyıldız    
Sosyal İşler Sorumlusu                     : Ali Şükrüler        
Üyeler Sorumlusu                                : Albay Mahrum    
Faal Üye                                                     : Münür Bengisoy    
Yedek Üye                                                  : Ahmet Özyiğit    

Lefke Yönetim Kurulu

Başkan                                                      : Salih Altıncı        
Sekreter                                                    : Erdoğan Şah        
Sosyal İşler Sorumlusu                            : Dinçer Gökçen    
Üyeler Sorumlusu                                       : Nazım Numan    
Faal Üye                                                   : Cumali Gülaçlar     
Yedek Üye                                               : Hüseyin Durukan    

Denetleme Kurulu

Başkan                                                              : İbrahim Altıner     
Üye                                                                     : Bülent Denizkıran         
 Üye                                                                    : Ali Cengiz                                                  
Yedek Üye                                                        : Kerim Özyay         

Disiplin Kurulu

Başkan                                                               : Can Sinan Karlıova    
Üye                                                                       : Yusuf Güngörmüş    
Üye                                                                      : Mustafa Kurak     
Yedek Üye                                                         : Kadir Özyay”         

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