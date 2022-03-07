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Emekçi kadınlara moral ziyareti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Gazimağusa Belediye Pazarı’nda yer alan, kadın emeği ürünlerinin satışının yapıldığı stantları dolaşıp emekçi kadınları ziyaret etti.

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Emekçi kadınlara moral ziyareti

Sibel Tatar öncülüğünde kurulan Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri ağına dahil olan kadın örgütlerin talebi üzerine Gazimağusa Belediye Başkanı ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan görüşmede, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda haftanın üç günü kadın emeği ürünlerin sergilenmesi kararlaştırıldı.
Emekçi kadınlarla sohbet eden ve stantları dolaşarak alışveriş yapan Sibel Tatar, yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınları ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
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