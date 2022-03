“Emanetiniz emin ellerde”

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı. KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin varlığına yönelebilecek tehditlere karşı her türlü fedakarlığı sergilemeye devam edeceklerini vurguladı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.Boğaz Şehitliği’nde tören, çelenklerin Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağı Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim ettikten sonra konuşma yaptı.Tatar’ın konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler sunuldu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Türk askerinin Çanakkale Zaferi’nde işgal ordularına karşı verdiği büyük mücadeleyle Türk ulusunun başka milletlerin esaretinde yaşamayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk ordusunun şanlı bir zafer kazandığını söyledi.Çanakkale’de kazanılan zaferin esaret ve işgal altında yaşayan hakları yüreklendirdiğini, Kıbrıs Türk halkının da bu direnişi yakından izlediğini söyleyen Tatar, orada yakılan ışığın atalarına ilham ve güç kaynağı olduğunu kaydetti.“Bağımsızlığımıza, hürriyetimize, özgürlüğümüze çok önem vermekteyiz” diyen Tatar, buna yönelik mücadelenin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bugün de devam ettiğini söyleyerek, iki devletli çözümün önemine değindi.Yüzbaşı Ahmet Karaca, Çanakkale Zaferi’nin emsalsiz fedakarlıklarla kazanılan bir zafer ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda kilometre taşı olduğunu söyleyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarında askeri deha olarak ortaya çıktığını, cesaret ve fedakarlığın sayısız örneğini sergilediğini belirtti.Bugün ulaşılan noktaya şehitlerin fedakarlıkları sayesinde ulaşılabildiğini, şehitlerin aziz hatıralarının nesilden nesle sonsuza kadar yaşatılacağını söyleyen Karaca, ülkenin birliğine göz dikenlerin tüm tehditlerinin aziz şehitler ve kahraman gazilerden ilham alan şanlı ordu tarafından bertaraf edileceğini kaydetti.ŞEHİTLİK ÖZEL DEFTERİCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları aktardı:“Yüce Türk uluslu ile onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmemesi, vatanına, özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkması uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz bugün bir kez daha manevi huzurunuzdayız.Bugün kanlarınız ve canlarınız pahasına vatan yapılan bu topraklarda kendi devletimizin çatısı altında ve bayraklarımız gölgesinde özgür ve egemen olarak yaşıyorsak, bunu siz aziz şehitlerimize borçluyuz.En büyük ve en kutsal görevimiz, bizlere emanet bıraktığınız değerleri ve emanetleri korumak, devletimizi sonsuza dek yaşatmaktır. Bu sizlere ve gelecek nesillere olan en büyük borcumuzdur.Aziz şehitlerimiz,Rahat uyuyunuz, sizleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatan size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun.”BAŞÇERİTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Aziz şehitlerimiz,Dünya tarihine altın harflerle nakşedilmiş olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü andığımız bu anlamlı günde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.Aziz milletimizin bağımsızlık ve geleceğine kastetmeye çalışanlara karşı, canlarını göz kırpmadan feda eden şehitlerimize borçlu olduğumuz bu zafer, ezilmiş ve haksızlığa uğramış çok sayıda millete örnek olmuş bir kahramanlık destanıdır.Bu tarihi zaferden yarım asır sonra bu kez Kıbrıs Türkünün varlığının ve hürriyetinin geleceğine göz dikerek insanlık onurunu hiçe sayanlar, karşılarında yine cesur vatan evlatlarını bulmuş, bu fedakar kahramanların şanlı direniş ve zaferi de “1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı” ile taçlanmış, milletimizin gönlümde ve tarihin sayfalarında hak ettiği yeri almıştır.Bu duygularla, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu güzel adada Türklüğün yaşaması için şehit olan ve kucak kucağa yatan Mehmetçik ve mücahitler, Dışişleri Bakanlığımızın dünyanın dört bir yanında meydana gelen teröre saldırılarında şehit düşen kıymetli mensupları başta olmak üzere, vatan bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.Ruhunuz şad olsun”KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz şehitlerimiz,Türk milletinin ebedi varlığı ve vatanın bölünmezliği uğruna canlarını feda eden, kanları ile gökteki ay ile yıldızı bayrak, yaşadığımızı toprağı da vatan yapan aziz şehitlerimiz; bu topraklarda güven içinde yaşamamız için yaptığınız fedakarlık ve benzersiz kahramanlıklarınıza duyduğumuz şükran ve minnetle huzurlarınızdayız.Çanakkale Zaferi Türk milletinin en zor zamanında dahi dünya tarihine tesir ederek kendi lehine çevirebildiği; kendini bölmek, paylaşmak, yönetmek, işgal etmek hevesindeki sözde büyük güçlere karşı kendini ispat ettiği, Türkün en önemli kahramanlık destanıdır.Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vatan millet bağımsızlık ve insani değerler uğruna rütbelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşarak adlarımızı tarihe altın harflerle yazdıran sizlerden, ecdadınızın manevi mirasından eşsiz zaferlerle dolu şanlı tarihimizden ve asil Türk milletinin sevgisinden aldığımız güçle Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin varlığına ve temel değerlerine yönelebilecek tehditlere karşı her türlü fedakarlığı sergilemeye devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Rahat uyuyunuz.Bu duygu ve düşüncelerle bugün yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferini ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden başta ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal mücadele uğruna toprağa düşerek şehadet şerbetini içen siz aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anarken, tarih boyunca ordusuna her zaman destek veren aziz Türk milletine ve mücahit Kıbrıs Türk halkına şükranlarımızı sunuyorum.Ruhunuz şad olsun”Şehit Aileleri Derneği, Tekke Bahçesi’ndeki şehitlerin kabirlerine karanfil alınması için Kaymakamlığa başvurdu. Ancak Kaymakamlık derneğe “çiçek alacak paramız yok” yanıtını verdi. Dernek Başkanı Benan “Şehitlerin kabirlerine karanfil bile alamayacak kadar KKTC’yi fakirleştiren zihniyetleri kınıyorum” dedi18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.Törene, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, askeri yetkililer, bazı siyasi parti, muharip dernek ve kurum temsilcileri katıldı.Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması ile başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.Ancak törende Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın sitemi damga vurdu.Elde edinilen bilgilere göre Gürsel Benan, tören öncesinde şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılması için her yıl olduğu gibi Kaymakamlığa başvurdu. Ancak Kaymakamlık Benan’a “çiçek alacak paramız yok” yanıtını verdi.Benan, şehitliklere çiçek alınmamasını da eleştirdi. Benan “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu törene şehitlerin kabirlerine karanfil bile alamayacak kadar KKTC’yi fakirleştiren zihniyetleri kınıyorum” ifadesini kullandı.Benan “Geçmişi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu yüce Türk ulusunun altın harflerle yazılmış tarihinde şehitlerin ayrı bir yeri ve büyük bir önemi olduğunu” dile getirdi. Benan, şanlı tarihin her sayfasında ve satırlarında aziz şehitlerin canı ve kanı olduğunu vurguladı.Benan, Anadolu’yu yurt bilen Türk ulusunun, Anadolu topraklarını vatan yapabilmek için Malazgirt Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda, Kıbrıs’ta ve tüm dünyaya karşı savaştığı ulusal Kurtuluş Savaşı’nda on binlerce şehit verdiğini belirterek, “Anadolu toprakları kanla sulanarak, vatan yapılmıştır” dedi.Kıbrıs Türk halkının elde ettiği özgürlük ve bağımsızlık sonucu kurulan KKTC’nin temel değerlerinin en üst seviyesini oluşturan tüm şehitlerin önünde bir kez daha ant içen Benan, devletin sonsuza dek yaşatılacağını ve genç kuşakların bu değerlere sahip çıkması için her türlü çabanın gösterileceğini belirtti.1.Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Hacı Ömer Şağban da, 107 yıl önce bugün 18 Mart 1915’te, Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu kaydetti.Bu zaferden alınan güçle Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığına dikkat çeken Şağban, işgal altındaki vatan topraklarının kurtarılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirtti.Şehitlerin aziz hatırlarının nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacağını dile getiren Şağban, “Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilmeyecek, ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk olmaya devam edecek” vurgusu yaptı.Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.Taşkent’te “TMT Şehitleri Anma ve Ağaç Dikme Töreni” düzenlendi. İstikam Teğmen Mehmet Doğancan Cesur, “Güney Kıbrıs silahlansa da biz daima barış, güvenlik ve huzuru savunacağız. Vatanımızı gelecek nesillere en iyi şekilde ve daha yeşil bir KKTC için ağaçlandırarak, emanet edeceğiz” dediTaşkent’te “TMT Şehitleri Anma ve Ağaç Dikme Töreni” düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Törende, “Ağaç yoksa hayat yoktur”, “Ormansız bir yurt vatan değildir”, “Kıyamet kopacağı zaman bile elinizde bir fidan bulunursa onu hemen dikin”, “Yarının doğası bugünden yaratılır”, “Bir ağaç dikerseniz bir hayat dikersiniz” yazılı pankartlar asıldı.Günün anlam ve önemini anlatan İstikam Teğmen Mehmet Doğancan Cesur’un konuşmasının ardından sırasıyla TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.Mehmet Doğancan Cesur, Kıbrıs Türk halkının kahramanları Aziz Şehitleri anmak, vatana, gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için ağaçlandırma etkinliği düzenlediklerini belirtti.Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarını, yaşanan katliamları ve halkın göç etmek zorunda kaldığı milli mücadele yıllarını anlatan Cesur, TMT’nin Kıbrıs Türk halkının bugüne ulaşmasında gösterdiği onurlu mücadele ve bu topraklarda Türk varlığının sürmesi ve devletine kavuşmasındaki önemine işaret etti.Türkiye’nin de bu süreçte Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmadığını ve her şartta yanında olduğunu ifade eden Cesur, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de hiçbir “oldubittiye” müsaade edilmeyeceğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının her koşulda korunacağını söyleyen Cesur, “Rumların hedefi değişmedi silahlanmaya devam ediyorlar din görevlilerine bile silah eğitimi veriyorlar Türk varlığına karşı düşmanlık sergilenmesi dine yakışmaz” dedi.Cesur, “Güney Kıbrıs silahlansa da biz daima barış, güvenlik ve huzuru savunacağız. Vatanımızı gelecek nesillere en iyi şekilde ve daha yeşil bir KKTC için ağaçlandırarak, emanet edeceğiz” şeklinde devam etti.TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, Kıbrıs Türk halkının, zor yılların ardından devletine kavuşmanın gurur ve mutluluğunu taşıdığını belirtti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Çanakkale destanı, İstiklal savaşı ve büyük Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atılması sürecini anlattı.