2’nci Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ulak, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı: “Eseriniz olan bu özgür, bağımsız ve güzel ülkede rahat uyuyunuz, çünkü emanetiniz bizlerle güvendedir”

Taşpınar Şehitlerini anma töreninde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Hüseyin Ulak, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, Sizler “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” sözünü karış karış kanlarınızla yazarak bu toprakları özgür bir vatan olarak bizlere emanet ettiniz. Sister tıpkı ecdadımız gibi "Türk esaret altına alınamaz" sözünü toprağımıza, özgürlüğümüze ve ruhumuza göz dikenlere karşı hiç dinmeyecek bir sesle haykırdınız, kan verdiniz, can verdiniz ama bu toprakların düşman eline geçmesine razı olmadınız. Şimdi eseriniz olan bu özgür, bağımsız ve güzel ülkede rahat uyuyunuz, çünkü emanetiniz bizlerle güvendedir. Bizler her dara düştüğümüzde sizleri ve vermiş olduğunuz kutlu ve onurlu mücadeleyi hatırlıyor ve sizlerden güç, alarak şunu iyi biliyoruz ki, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu kutsal gün vesilesiyle başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş olmak üzere bu toprakları vatan yapan isimli isimsiz tüm Mehmetçik, mücahit, mücahide ve mukavemetçi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilir, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür dileklerimle şükranlarımı arz ederim"

