EMAA 20’nci yılını resepsiyonla kutladı



Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 20’nci yılını, Cumartesi günü Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 55-57 Social Space’de düzenlenen resepsiyonla kutladı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre resepsiyonun ardından, gelenekselleşmesi planlanan 2’nci EMAA Müzayedesi de düzenlendi.



Resepsiyona; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel’in yanı sıra; EMAA Yönetim Kurulu Eş Başkanları ve üyeleri ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katılım gösterdi.



Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) müzik dinletisiyle başlayan resepsiyonda, daha sonra EMAA’ya gönül veren, katkı koyan; sanata ve sanatçıya destek çıkan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri sunuldu, plaket ve heykelcikler takdim edildi.



-Şonya



EMAA Eş Başkanı Zehra Şonya konuşmasında, EMAA’nın 20’nci yılını kutladıklarından dolayı büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, derneğin bugünlere özverili çalışma arkadaşları sayesinde geldiğini ifade etti.



Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir sanat örgütünün 20 yıl boyunca aktif bir şekilde çalışmasının oldukça zor olduğuna dikkat çeken Şonya, şöyle devam etti:



“Sanatçı Osman Keten’in atölyesinde toplandığımız, evrakların senelerce arabaların bagajlarında taşındığı bir süreçten geçip, mekan sahibi olduk; Başkent Sanat Merkezi’ni kurduk. Bu, başka bir sanat örgütünün bugüne kadar başaramadığı bir şey. Ama bunlar kolay başarılmadı. Birçok arkadaşımızın bu günlere gelmemizde büyük emeği var. Ben bir kez daha EMAA’ya bir şekilde dokunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”



Ülkenin sanat örgütlerine, sanat örgütlerinin ise kurumların desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Şonya, şöyle devam etti:



“Biz bu konuda çok şanslıyız. Çok güzel ortaklıklarımız, işbirliklerimiz oldu. Bu sayede projelerimizi çoğalttık, çeşitlendirebildik. Mekan sahibi olduk. Bir derneği mekan sahibi olması kolay bir şey değil. Bu yüzden ortaklıklarımızı, işbirliklerimizi oldukça önemsiyor ve değer veriyoruz.”



Umarım EMAA’nın 30’uncu yılını da bir mekanda kutlamak bizlere nasip olur”



Şonya, resepsiyona katılan herkese teşekkürlerini sundu.



EMAA ile düzenledikleri iş birlikleri kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya plaket takdim edildi. Harmancı’nın plaketini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim etti.



-EMAA’ya gönül verenlere heykelcik ve teşekkür belgesi



EMAA ile işbirlikleri yapan kurum ve kuruluşların ardından, derneğin 20 yıllık serüvenine katkı koyan ve emek veren isimlere teşekkür belgeleri ile heykelcikler takdim edildi.



Bu kapsamda, özverili katkılarından dolayı EMAA üyeleri Osman Keten, Özgül Ezgin, Sinem Ertaner ve Ozan Özgenler’e EMAA 20. Yıl Teşekkür Heykelciği; basın alanındaki katkılarından dolayı yine dernek üyesi olan Mustafa Erkan’a teşekkür plaketi sunuldu.



Öte yadan KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar’a, EMAA’ya olan katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.



-2. EMAA Müzayedesi oldukça çekişmeli geçti



Takdim programının ardından, gelenekselleşmesi planlanan 2. EMAA Müzayedesi’ne geçildi.



Müzayedeyi Nazif Bozatlı yönetti. Oldukça çekişmeli geçen müzayede kapsamında toplamda 15 eser alıcı bulurken, 40 bin 970 TL toplandı.



Söz konusu gelirin yarısı eserleri yaratan sanatçılara takdim edilirken, yarısı ise EMAA’nın bütçesine dahil edildi.