Elma ve armutta limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 3-9 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim meyve-sebze denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 30 numunede 25 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlandı.

SVS Tic. Ltd. ait Armut (Deveci), Armut (S.M) ve Elma (Golden)’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Orc Foods’a ait Elma (Golden)’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Halil Kasap Paz. Ltd’e ait Elma (Golden)’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 16 numunede 15 numune temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Tatlısu köyü sakini Özcan Bozkoyun’a ait Asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

