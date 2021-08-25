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“Elini kolunu sallayan herkes pazarlara giriyor”

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Pazarcılar, “Emeklisi, vergiye tabi olmayanı, öğretmeni, polisi, kayıt dışı ek iş yapanı pazarda” diye isyan etti ve haksız rekabetin önüne geçilmesini istedi

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“Elini kolunu sallayan herkes pazarlara giriyor”

Pazarcılar Birliği, pazar esnafı adına haksız rekabetin önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
Birlik Başkanı Yenal Garabli, yaptığı yazılı açıklamada, “emeklisi, vergiye tabi olmayanı, öğretmeni, polisi,  kayıt dışı ek iş yapanı pazarda” diyerek tepki gösterdi.
“Ürünlerin pahalı olması konusunda üreticiyi ürettiği ürünü tüccara vermek zorunda bırakıyorsun” diyerek tepkisini dile getiren Garabli, bundan faydalanan tüccarın da istediği gibi fiyatları yükselttiğini savundu.
Devleti ve tüm yetkilileri göreve davet eden Garabli, açıklamasına şöyle devam etti:
“Elini kolunu sallayan herkes bu pazarlara girecekse neden biz vergiye tabiyiz? Neden vergi ödüyoruz? Eğer böyle bir zorunluluk yoksa vergimizi biz de durduralım eşit olalım ben her hangi bir yerde dükkan açacak olsam vergiye tabi olmadan dükkan açamıyorum ama pazarlarda gidip çok rahat dükkanda açarım satış da yaparım.”
“Belediye’nin ‘vergi levhası beni ilgilendirmez’” dediğini ileri süren Garabli , “Bizim Pazarcılar Birliğimiz var. Bir defa değil belki de bin defa birliğe üye olmayan pazara girmesin diyoruz ama bir türlü başaramıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
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