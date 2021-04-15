UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Bakan Çavuşoğlu ile aynı ortamda bulunması nedeniyle izole olduğunu, ancak temaslı olmadığını söyledi



UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, nisap sorunu nedeniyle komite toplantısına çağrıldığını, test sonucunun negatif çıkması üzerine de Meclis’e geldiğini söyledi.

Öztürk, bakanlık müdürünün pozitif çıkması, kendisinin de Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile aynı ortamda bulunması nedeniyle izole olduğunu, ancak ‘temaslı’ olmadığını savundu.

“Yan yana yürüdük, açık havada… Eline dokunmadım, temaslı ne demek? Bana bunu açıklasınlar” diyen Öztürk, “Kendimi garantiye almak istedim. Bugün (dün) Hukuk Komitesi’nin de toplantısı vardı, erteledim. Bu toplantıya da nisap sorunu nedeniyle katıldım” şeklinde konuştu.

Öztürk, komite toplantısına gittiğinde Meclis çalışanları dahil herkesin dışarda olduğunu belirterek, “Temasım yok ama uzaktan görüştük. Ama maskem takılıydı, testimi yaptım. O kadar büyük abarttılar ki şoktayım. Temaslıyım demek ne demek” dedi.

“1 metreden yakın fotoğraf varsa getirip gösterdiler” diyen Öztürk, “İnsanlar size vebalı gibi davranıyorlar. Bu temas değil, insanları korumak için uzaktan durdum.” dedi.

Öte yandan Yasemin Öztürk, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

Öztürk yaptığı açıklamada; “Yaratılan algı ile bazı kesimler benim temaslı olduğumu iddia ederek, sabah mahkemede umduğunu bulamadığından dolayı partimizin ve benim çalışmalarıma gölge düşürmek için girişimlerde bulunmuşturlar” dedi.

Yasamin Öztürk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“9 Nisan tarihinde İskele’de cuma pazarında bir çok kişinin bulunduğu açık bir ortamda pozitif olan Bakanlık Müdürümüz ile sosyal mesafemi koruyarak, maskeli bir şekilde, 1 metreden fazla yaklaşmadan aynı ortamda olduğumdan dolayı dün (önceki gün) testimi yaptım ve negatif olarak sonuçlanmıştır.

Fakat yaratılan algı ile bazı kesimler benim temaslı olduğumu iddia ederek, sabah mahkemede umduğunu bulamadığından dolayı partimizin ve benim çalışmalarıma gölge düşürmek için girişimlerde bulunmuşturlar. Bu gibi girişimleri esefle kınıyorum.”

